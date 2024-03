Inseguito dalla polizia | si lancia in un canale con l' auto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 29 marzo 2024) AGI - Un uomo si è gettato con l'questa mattina nelCandiano a Porto Corsini di Ravenna dopo un breve inseguimento con le forze dell'ordine. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di un over 50 della quale era stata denunciata la scomparsa dai suoi familiari. Le indagini hanno portato a rilevare questa mattina le tracce gps del telefonino nella zona di Porto Corsini ma quando l'uomo si è accorto di essere seguitoè ripartito azzardando alcune manovre spericolate per poi finire in acqua dopo aver raggiunto il molo. Sono in corso le ricerche da parte dei sommozzatori del Vigili del Fuoco; sul posto anche personale del 118 e Guardia di Finanza.