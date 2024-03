Innovazione | l’IA invade gli smartphone | quasi 40 milioni di dispositivi già collegati

(Di venerdì 29 marzo 2024) Da un lato le istituzioni, che conAct hanno regolamentato il settore dell’intelligenza artificiale a livello europeo, dall’altro le aziende, che continuano a rendere disponibili applicazioni e software di Intelligenza Artificiale generativa per gli utenti. Il rischio? Quello di bruciare i tempi e di creare un’autostrada a due velocità, che rende confuso un panorama già di per sé complesso e in continuo divenire. Nonostante la disponibilità da mesi di app come ChatGpt e Copilot, il grande pubblico si è approcciato algenerativa grazie agli, soprattutto la serie dei Galaxy S24 presentata da Samsung a gennaio. Nelle ultime ore, il pubblico di riferimento di Galaxy AI è aumentato ulteriormente, con l’approdo delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa anche sui “vecchi” Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 e ...

un’app a disposizione di studenti, servizi scolastici e associazioni, basata su un modello di Intelligenza Artificiale in grado di misurare l’esposizione al rischi o di violenze on line nelle ... (ildenaro)

Ci sono elettrodomestici che, con la loro comparsa, hanno rivoluzionato la cucina e il modo di cucinare, diventando strumenti indispensabili di cui non si può e non si vuole più fare a meno. Negli ... (metropolitanmagazine)

Start-up e Innovazione, a Genova un concorso di idee rivolto alle imprese - L’obiettivo è quello di stimolare processi di Innovazione inclusiva e sostenibile su ampia scala, come motori di sviluppo economico, in un'ottica di ...ilsecoloxix

CMF Buds by Nothing: gli auricolari economici che non ti aspetti. Recensione - Auricolari economici, ma veramente economici, che non fanno però rimpiangere la qualità. Nothing tramite il suo brand ''low cost'' CMF ci è riuscita e i nuovi Buds riescono dove altri hanno fallito. C ...hwupgrade

IA, le opportunità emergenti nel settore assicurativo - Assicurazioni alla prova dell’IA: tra calo di investimenti e nuove sfide, il settore cerca il rilancio. L’IA promette di ridisegnare il futuro, ma con quali certezzeinsurzine