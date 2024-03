Infortunio Kvaratskhelia | arriva un’ultim’ora da Castel Volturno | decisione presa per Napoli-Atalanta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Giunge direttamente dala news circa. Le condizioni del georgiano in vista dell’imminentesi avvicina, e in casa azzurra cresce la voglia di scoprire la condizioni di Khvicha Kvarstatskhelia verso il match di rientro in campionato dopo la sosta. In particolare infatti, il calciatore georgiano ha rimediato una forte contrattura all’inguine dopo lo storico match di qualificazione ad Euro2024 fra Georgia e Grecia, svolgendo seduta di allenamento personalizzata il 28 marzo. Grazie al nuovo report a cura della SSC, in merito alla sessione odierna, nuovi aggiornamenti giungono quindi sullo status fisico di Kvara.ancora a parte, le ultime verso ...

In casa Napoli c’è particolare preoccupazione circa le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia dopo il problema accusato in Nazionale. svelati i tempi di recupero . I Nazionali del Napoli sono rientrati ... (spazionapoli)

Sono arrivati i risultati degli esami strumentali a cui si è sottoposto Khvicha Kvaratskhelia : quando rientrerà l’esterno offensivo del Napoli . Tornano in campo le squadre di Serie A, dopo la sosta ... (sportnews.eu)

Gli esami hanno evidenziato una forte contrattura all’adduttore per Kvaratskhelia , che svolgerà terapie e lavoro di recupero. Salta l’Atalanta e punta al rientro col Monza. Arrivano aggiornamenti ... (napolipiu)

Il programma della 30° giornata di Serie A, numeri e curiosità - Con la Pasqua ritorna il campionato dopo la sosta per la Nazionale (doppia vittoria in amichevole con Ecuador e Venezuela). Turno che si giocherà in due giorni, cinque partite il sabato e cinque il lu ...football-magazine

Infortunio Kvaratskhelia, ecco la diagnosi: forte contrattura all'adduttore, i dettagli - hvicha Kvaratskhelia è tornato a Castel Volturno dopo aver scritto la storia della Georgia qualificando la nazionale per la prima volta all'Europeo.tuttonapoli

Infortunio Kvaratskhelia, è arrivata la decisione per Napoli-Atalanta - Infortunio Kvaratskhelia - Punto interrogativo in casa Napoli e tra i fantallenatori: Kvra riuscirà a recuperare dal recente ko in ...fantamaster