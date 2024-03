Inflazione Usa sale al 2 | 5% | Powell cauto sui tassi Nuovo record storico per l’oro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il dato Pce americano di febbraio segna +0,3% mensile (sotto le attese) e +2,5% su base annua. Listini asiatici in rialzo dopo i guadagni di Wall Street. Per Piazza Affari +14,5% nel primo trimestre.per. Spread stabile, euro sotto 1,08 dollari

Voglia di viaggiare. Europa, Mar Rosso e Usa per staccare dal lavoro. E si pensa già all’estate - Una crescita, quella dei costi (sui quali come sempre influiscono l’Inflazione, il prezzo del carburante e la domanda in costante crescita dopo le restrizioni del Covid), che tuttavia non ha frenato ...lanazione

L’Inflazione rialza la testa: +1,3%. Ma frena il carrello della spesa - I prezzi tornano a salire anche negli Usa. Powell (Fed) cauto sui tassi: non c’è fretta di tagliarli. Record dell’oro ...quotidiano

Borsa: alta tensione in Russia non frena rally, Milano (+0,86%) stacca tutti - Verso il titolo di regina d'Europa nel trimestre con un 14% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mar - L'acuirsi delle tensioni geopolitiche, con l'attentato al Crocus City Hall di Mosca e ...borsa.corriere