Inflazione Usa sale al 2 | 5% | Fed alla finestra Nuovo record storico per l’oro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il dato Pce americano di febbraio segna +0,3% mensile (sotto le attese) e +2,5% su base annua. Listini asiatici in rialzo dopo i guadagni di Wall Street. Per Piazza Affari +14,5% nel primo trimestre.per. Spread stabile, euro sotto 1,08 dollari

Venerdì Borse europee in ordine sparso nel giorno delle 3 streghe. Le banche trainano Milano (+0,5%), realizzi su Cucinelli. Spread in rialzo a 126 punti, euro sopra 1,08 dollari (ilsole24ore)

Usa: +0,3% Inflazione Pce a febbraio, meglio di attese, +2,5% su anno - Il dato core segna +2,8% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mar - L'Inflazione americana per gli acquisti di consumo personali (Pce) e' cresciuta in febbraio dello 0,3%, un decimo meno ...borsaitaliana

L’Inflazione in Italia torna a salire a marzo, ma meno rispetto alle previsioni - Nel mese di marzo 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,1% su base mensile, in linea con le previsioni degli ...it.investing