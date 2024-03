Inferno di fiamme dentro casa Donna di 70 anni perde i sensi La salvano i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dall’di via Lunghi 83, a Ponte San Giov, idelsono usciti portando con loro, in salvo, la padrona di, unadi 70. Ferita in maniera grave, è stata affidata prima alle cure del 118, quindi trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia. L’allarme, secondo quanto si apprende, è scattato nella mattinata di ieri, quando alcune chiamate al numero unico di emergenza hanno attivato la macchina dei soccorsi. All’arrivo deidel, l’appartamento a Ponte San Giovera avvolto dae fumo, mentre si procedeva a spegnere l’incendio, è iniziata anche la ricerca di persone rimaste all’interno dell’abitazione. Una ricerca, che come ...