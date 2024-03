Incendio in casa | cucina invasa da fumo e fiamme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Gubbio (Perugia), 29 marzo 2024 – Paura in un appartamento a Monteleto, frazione nel comune di Gubbio. Stamani, intorno alle ore 09, è scoppiato undivampato da un camino. Lanciato l’allarme sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio. All’arrivo sul posto ladellaera completamenteda. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a spegnere l’e a evacuare ii locale dalcon un motoventilatore. Nessuna persona è fortunatamente rimasta coinvolta. In corso la bonifica e la messa in sicurezza dell’abitazione.