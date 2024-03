Un incendio è divampato oggi, venerdì 29 marzo, all’interno dell’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera , in provincia di Agrigento . I vigili del fuoco – scrive Agrigento Notizie – hanno trovato ... (open.online)

Incendio in ospedale, paziente resta intrappolato e muore - Un Incendio ha provocato una vittima all’interno dell’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera, nell’Agrigentino. Il rogo è divampato in serata, dopo l’allarme lanciato al 118 sono intervenuti i pompi ...unionesarda

Incendio all'ospedale di Ribera: un morto, ha acceso la sigaretta durante la seduta di ossigenoterapia - Un Incendio è divampato all'interno dell'ospedale «Fratelli Parlapiano» di Ribera, nell'Agrigentino. Sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Sciacca e ...leggo

Incendio in ospedale a Ribera, morto un paziente rimasto intrappolato - I vigili del fuoco hanno trovato un cadavere in una delle stanze del reparto di Medicina dell’ospedale di Ribera, dove in serata è divampato un Incendio. Si tratta di un paziente rimasto intrappolato: ...meridionews