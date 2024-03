In Italia 1 giovane su 5 non studia e non lavora | l’emergenza sociale dei NEET

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 marzo 2024) La situazione che emerge dai dati relativi ainon è per nulla confortante. L’è il secondo Paese con la percentuale più alta di giovani che nonno e nonno. Prima di noi c’è solo la Romania. Emergenzain– Ilcorrieredellacittà.com La maglia nera va a una provincia del Sud, mentre sono nove in totale quelle in cui la percentuale deisupera il 35%. Numeri importanti, che necessitano di un cambio di rotta, per evitare un così grave spreco di potenziale. Insu 5 none nonLi chiamano, dall’inglese ”Not in education, employment or training”, cioè giovani – tra i 15 e i 29 anni – che non ...