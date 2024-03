In fiamme la casa di una coppia di accumulatori seriali

(Di venerdì 29 marzo 2024) Momenti di paura, uno stabile di 8 piani evacuato e un’anziana signora accompagnata in ospedale dopo aver inalato del fumo. È questo il bilancio dell’incendio sto ieri mattina in un appartamento al civico 5 di via Bramante, a San Giuliano. L’allarme è scattato intorno alle 10.30; il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è divampato in un’abitazione del terzo piano, i cui occupanti, marito e moglie di 66 e 62 anni, sono rimasti fortunatamente illesi. All’arrivo di vigili dl fuoco, arrivati sul posto con 6 mezzi e una ventina di uomini, l’intero palazzo è stato evacuato. Trentadue persone, in totale, sono uscite dallo stabile e sono state sottoposte a controlli da parte dei sanitari di Areu, a loro volta intervenuti con due ambulanze e un mezzo di coordinamento per le emergenze. Per una sola persona, una donna di 73 anni che presentava sintomi ...

