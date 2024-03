Imprese più solide dopo crisi energetica e pandemia | ma la Bce deve abbassare i tassi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’Istat ha pubblicato il rapporto sulla competitività dei settori produttivi italiani, che fotografa la situazione delle aziende del nostro Paese tra il 2019 e il 2022. L’istituto di statistica individua in questo periodo un doppio shock, pandemico ed energetico, che ha cambiato i settori produttivi italiani in diversi modi. Dell’innovazione tecnologica per adattarsi alla rivoluzione digitale in corso fino alla dimensione delle aziende, sono stati molti i cambiamenti avvenuti negli ultimi 4 anni. Da una parte sono retrocesse le piccole, che hanno lasciato spazio a quelle più grandi. È aumentata l’innovazione e la propensione ad un maggiore utilizzo della tecnologia che in molti casi si unisce a una produttività aumentata. Migliorata anche la situazione finanziaria, con una maggiore sostenibilità economica media. Sullo sfondo però rimane il pericolo di ...