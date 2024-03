Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Riti pasquali blindati nella Capitale, dove è scattata la massima allerta per la Via Crucis presenziata da Papa Francesco. Proprio il Colosseo sarà oggetto oggi di una maxi bonifica. Massiccia la presenza delle forze dell'ordine in tutti i siti ritenuti "sensibili", dal Vaticano alla Stazione Termini.