Ilaria Salis | il padre scrive una Pec a Mattarella | “Intervenga su Orban e sul governo Italiano che non ha fatto quel che doveva”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Continua la battaglia di Robertoper evitare il carcere in Ungheria alla figlia, detenuta da 13 mesi a Budapest per l’aggressione a due militanti neonazisti che mai l’hanno denunciata. All’indomani della mancata concessione degli arresti domiciliari – da scontare nella capitale magiara – al termine dell’udienza in cui la 39enne monzese è comparsa di nuovo con le catene a mani e polsi, ildell’attivista (presente giovedì in aula) si è rivolto ufficialmente a Sergio. “Ho mandato una Pec al presidente della Repubblica – fa sapere–: una lettera molto asciutta riferendomi ala che gli avevo inviato il 17 gennaio e a cui aveva subito risposto. È il garante della Costituzione e l'articolo 3 si applica a tutti i cittadini italiani: può intervenire sul ...