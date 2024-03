Il Volo per aspera ‘Ad Astra’ | “Siamo più uniti che mai”

A luglio i primi 6 caccia F16 all’Ucraina, pronti 12 piloti. Addestramento più lungo del previsto - La fornitura complessiva, prevista entro il 2025, è di 45 jet. Zelensky: "Un'accelerazione della consegna è vitale". Il punto della situazione ...quotidiano

Musica, esce ‘Ad astra’: il primo disco di inediti de Il Volo - L’attesa è finita: 'Il Volo' è finalmente pronto a portare il pubblico nel suo universo musicale con 'Ad Astra' (Epic Records/Sony Music Italy), il nuovo ...lapresse

Il Volo con "Ad Astra" sempre più in alto nel firmamento musicale - 15 anni di successi planetari, acclamati in tutto il mondo per le loro doti vocali, Gianluca, Ignazio e Piero, in arte Il Volo, si propongono al pubblico con il loro primo album di inediti Ad Astra,..ilmessaggero