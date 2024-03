Il Volley Bergamo 1991 smentisce le voci | “Non cederemo il titolo sportivo”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024). Ilnon ha alcuna intenzione di cedere ile “non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di rinunciare al diritto, conquistato sul campo, di prendere parte al prossimo massimo campionato”. A pochi giorni dalla conquista della salvezza sul campo grazie al punto strappato a Scandicci, la società con un comunicato mette in chiaro la propria volontà, già ribadita dall’amministratore unico Andrea Veneziani, di giocare l’A1 la prossima stagione. La nota fa seguito “alle notizie circolate negli ultimi giorni in merito alla possibile cessione delche concede il diritto di partecipare al Campionato Italiano di Serie A1 nella stagione 2024-2025respinge con decisione ...