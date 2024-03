Il viceministro | Anche il governo Meloni segue questa operazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Fa piacere "vedere che l’edificio sia cresciuto in un tempo rapido e si presenti così funzionale rispetto all’obiettivo che è stato individuato. Questo grazie ad un lavoro determinante dei soggetti coinvolti, affinché l’investimento sia il più produttivo possibile esostenibile". Così il governatore Francesco Acquaroli, intervenendo dall’hub di Amazon in costruzione a Jesi. Che, per il territorio, "rappresenta un’occasione per entrare nei mercati internazionali sostenendo al contempo la nostra economia locale. Un’opportunità strategica per l’occupazione e le prospettive". L’auspicio è che l’possa in qualche modo attirare "altri investimenti, che ci aiutino a superare la fase di Regione in transizione". Assieme al presidente, ieri,ilalle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo ...