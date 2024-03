Il vero problema dei Ferragnez? Parla Corona | Non i tradimenti ma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 29 marzo 2024) I nomi di Chiara Ferragni e di Fedez continuano a balzare agli onori di cronaca. La strada della separazione, o forse del divorzio, sembra ormai certa. Se l'influencer è volata a Dubai con i figli, il rapper è rimasto a Milano per dedicarsi agli amici e al trasloco. In queste ore, poi, filtrano le prime indiscrezioni su quanto accaduto negli studi Rai nel corso della registrazione dell'intervista concessa a Francesca Fagnani. Stando a quanto si apprende, il cantante avrebbe tolto il freno e sarebbe scoppiato in lacrime nel corso del colloquio con la giornalista, ammettendo anche di non aver tradito la moglie. E in questo gioco impazzito di supposizioni e di indiscrezioni si è inserito ora anche Fabrizio. "Ferragni con Fedez ha costruito una relazione che, dopo due anni, si basava troppo sulla mediaticità e, in questi casi, se uno crolla l'altro ...