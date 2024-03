Il tram in Riva Reno I cittadini incalzano Orioli su parcheggi e lavori E torna l’ipotesi Ztl

(Di venerdì 29 marzo 2024) È stata quasi una lezione frontale, l’incontro ‘Riqualificaree convivere con il cantiere’ ieri pomeriggio nella sede del Quartiere Porto-Saragozza. In ‘cattedra’, l’assessora comunale alla Nuova Mobilità, Valentina, che ha subito precisato come quello organizzato fosse "un incontro non per scegliere se fare o meno il, ma per creare un’unione di organizzazione e di ascolto sul tema del cantiere". A queste parole, qualche sussurro tra la ventina di presenti all’assemblea è scoppiata. Ma l’atmosfera è rimasta distesa, consentendo all’assessora di illustrare i punti cardine del cantiere dele la scopertura del canale di, l’intervento clou che riguarderà la zona attorno al palasport. Alla fine della presentazione, interrotta da qualche appunto, ...

