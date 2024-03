Il teorema di Margherita | la recensione | la rivincita calcolata

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il film: Ildi(Le Théorème de Marguerite), 2023. Regia: Anna Novion. Cast: Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau, Julien Frison.Genere: drammatico. Durata: 112 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale.Trama: Marguerite, giovane matematica di talento, va incontro a una crisi esistenziale quando il lavoro fatto per la tesi viene messo in discussione. Dopo due film incentrati sulle sue radici nordiche (ha la doppia cittadinanza francese e svedese), la regista Anna Novion ha cambiato approccio per il suo terzo lungometraggio, presentato al Festival di Cannes nella sezione non competitiva Séances Spéciales e poi accolto positivamente in sala e durante la stagione dei premi, con riconoscimenti importanti in Francia e nell’altro paese di produzione, la Svizzera (le riprese si sono ...