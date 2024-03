Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Talento e passione. Due qualità che fanno di Paola Buratto una giovane attrice di successo. Oggi è in televisione con ’Call My Agent 2’, la seconda stagione della serie tv di Sky su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del mondo dello spettacolo italiano, dove interpreta Camilla, l’ultima arrivata nell’agenzia CMA, inesperta e un po’ ingenua ma curiosa e con tanta voglia di imparare. Come si è avvicinata alla recitazione? "Sono sempre stata attratta dalla recitazione, ma il primo incontro è stato al liceo, a Udine, grazie al gruppo teatrale della scuola. Vi ho fatto parte per cinque anni ma solo in terza ho iniziato a pensare che potesse diventare il mio lavoro e di farlo per la vita. Dopo il diploma mi iscritta all’Università, prima a Ca’ Foscari, poi, dopo un essermi presa anno sabbatico, a Padova dove mi sono laureata in Comunicazione. Finiti gli studi sono tornata alla ...