Il relitto di un aereo della Luftwaffe scoperto nei fondali della Corsica

Ildi unche trasportava truppe e mezzi verso il Nordafrica per l'Afrika Korps del Feldmaresciallo Erwin Rommel è stato individuato suial largo di Bastia, in. La scoperta è stata resa possibile dall'uso del Rov, lo strumento di ispezione subacquea pilotato da remoto, da parte dell'ingegnere italo-svizzero Guido Gay, noto per aver portato alla luce numerosi relitti a profondità abissale, fra cui anche quelloCorazzata Roma. A 500 metri di profondità sono stati individuati i resti di un Messerschmitt Me 323 Gigant, costruito in soli 200 esemplari, un gigantesco velivolo da trasporto che laimpiegò nel corso del secondo conflitto mondiale per inviare ...