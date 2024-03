Il razzismo non è affare di Juan Jesus o di Napoli | riguarda tutti | una proposta per i calciatori di Serie A

(Di venerdì 29 marzo 2024) È assolutamente comprensibile la reazione deldi dissociarsi dall’iniziativa della Lega e della Presidenza del Consiglio KEEP RACISM OUT. Tuttavia, sarebbe sbagliato farlo per un semplice motivo: quanto successo domenica scorsa – e poi per tutta la settimana fino alla sentenza del giudice sportivo – non offende il, ma l’intero mondo del calcio e, direi, l’intera opinione pubblica italiana. Una dissociazione individuale sembrerebbe avallare l’idea che sia stato penalizzato il, come se si trattasse di un rigore negato o di un cattivo arbitraggio. Ma la vicenda di cui parliamo, invece, è molto più seria. Non è un torto a una squadra di calcio e, direi, nemmeno soltanto a. È un torto a valori che dovrebbero essere universali, e anche al buon senso. Per carità, la giustizia ...

Francesco Acerbi rompe il silenzio. E lo fa in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, nella quale confessa le sue emozioni in un periodo tumultuoso della sua carriera a causa delle ... (nicolaporro)

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera in merito all’episodio tanto discusso di Inter-Napoli. A più di 10 giorni da Inter-Napoli, ma soprattutto ... (rompipallone)

Acerbi: «Ho avuto più paura in questi giorni che dopo il tumore. Jesus ha frainteso e mi hanno umiliato» - «Non c'è stato nessun razzismo in campo e io non sono una persona razzista: il mio idolo era George Weah e, quando mi fu trovato il tumore ricevetti una telefonata a sorpresa da lui che ancora oggi mi ...leggo

Acerbi: "Mai stato razzista, il mio idolo è Weah! Mi hanno massacrato per nulla" - Nella sua intervista al Corriere della Sera, il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha aggiunto: "Questa non è lotta contro il razzismo, non c’è stato nessun razzismo in campo e io non sono una ...tuttonapoli

