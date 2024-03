Il provveditore va in Regione | Nuove risorse da reimpiegare Effetto del calo demografico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’ultimo atto è stata l’informativa che numerose classi non saranno attivate per via del. Si chiudono così i sei anni di Giuseppe Bonelli alla guida dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia per trasferirsi all’Ufficio scolastico regionale, all’Ufficio esami di Stato e supporto alle autonomie con responsabilità anche dell’Ust di Como. "Al mio arrivo ho trovato una buona scuola – ha spiegato Bonelli – Oggi è sicuramente diversa, dopo il Covid è diventata più digitale ma credo ci sia anche più attenzione alla dimensione affettiva e sociale dei ragazzi. Le famiglie hanno imparato a guardare alla scuola non solo come luogo fisico". Il grande tema oggi è appunto il. Nell’anno scolastico 2024-25, in base alle iscrizioni, nel Bresciano ci saranno 46 classi in meno alle primarie e ...