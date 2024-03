Il primo non si scorda mai Manolo | un gol atteso tanto

(Di venerdì 29 marzo 2024) Adesso che la classifica si è “rimessa in pari” con tutti i recuperi giocati, il Viareggio si ritrova a cinque giornate dalla fine del campionato con 6 punti di vantaggio sulla seconda (che è il Pietrasanta). Dopo aver vinto sabato scorso 1-0 a Monsummano (col gol-partita del classe 2005 Matteo Santini, figlio dell’allenatore Stefano) ecco che nel mercoledì pre-pasquale c’è stato l’1-1 a San Piero a Sieve. Un pareggio quest’ultimo che lascia un po’ di amaro in bocca tuttavia alle zebre poiché i bianconeri erano passati in vantaggio ma poi si sono fatti riprendere (in modo evitabile) nel finale. A commentare partita e momento èBenassi, 32enne viareggino doc, figlio e fratello d’arte (il papà ‘Angelino’ è stato buon calciatore del passato mentre il fratello maggiore Maikol, ora al Siracusa nel girone I di Serie D, è stato protagonista nell’Esperia Viareggio). ...

MALVAX uscirà con il primo album “IL VIAGGIO NON MI PESA” dal 5 aprile 2024 su tutte le piattaforme digitali . Andiamo a saperne di più, tra cui la presentazione del loro ultimo lavoro. Il ... (spettacolo.periodicodaily)

PISTOIA "Non ti dico più di ’sì’ e se mai te lo dicessi, ci sposeremo con una cerimonia civile". Se è vero che l’amore eterno è sempre più complicato da portare avanti, per i più svariati motivi, ... (lanazione)

L’eterna fascinazione della moda verso l’universo dei paparazzi nelle fashion campaign Primavera 2024 - Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Uso di dati limitati per la selezione dei contenuti. Creare p ...elle

Rapporto annuale dell’AIRR 2023: nuove responsabilità, più ricorsi - Berna, 28.03.2024 - L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) ha registrato 38 nuovi ricorsi durante l’anno in esame. L’aumento delle procedure è dovuto in primo luogo alla ...admin.ch

I segreti per capelli luminosi - Dallo shampoo allo styling per finire con l'asciugatura: i consigli per raggiungere, senza troppi sforzi, quell'effetto tanto desiderato di una testa lucente e vaporosa ...elle