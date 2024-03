Il Poggibonsi passa di misura al Buitoni Sansepolcro | altro ko Crisi nera per Bonura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024)(3-5-2): Di Stasio; Brizzi, Mariucci, Fremura; Del Siena (25’ st Ligi), Piermarini (27’ st Gennaioli), Gorini, Fracassini, Grassi (41’ st Cicognola); Pasquali (25’ st Orlandi), Buzzi (32’ st Ferri Marini). All.(3-5-2): Di Bonito; Cechi, Borri, Martino Coriano (27’ st Di Paola); Rocchetti, Marcucci, Mazzolli, Camilli (16’ st Gistri), Purro (40’ st Cecconi); Motti (27’ st Vitiello), Bellini. All. Calderini. Arbitro: Comito di Messina. Rete: 24’ pt Purro.– Si appesantisce ancora di più la già non facile situazione di classifica del, battuto in casa da untutta sostanza, che grazie ai tre punti incamerati si è messo praticamente al sicuro. Il ko della ...