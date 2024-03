Il Papa prima della Via Crucis | come reagire alla follia della guerra?

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il, nelle meditazioni scritte di suo pugno per la Viaal Colosseo, che si svolgerà stasera alle 21, nel Venerdì Santo, interpella le coscienze: “La mia preghiera sa piangere? Mi commuovo davanti a te, crocifisso per me, davanti al tuo amore mite e ferito? Piango le mie falsità e la mia incostanza? Di fronte alle tragedie del mondo il mio cuore è di ghiaccio o si scioglie?reagisco, a volti di bimbi che non sanno più sorridere, a madri che li vedono denutriti e affamati e non hanno più lacrime da versare? Tu, Gesù, hai pianto su Gerusalemme, hai pianto sulla durezza del nostro cuore. Scuotimi dentro, dammi la grazia di piangere pregando e di pregare piangendo”.

Per la prima volta da quando è pontefice saranno lette, durante la liturgia, meditazioni scritte proprio da Bergoglio, ma c'è ansia per le sue condizioni di salute.Continua a leggere (fanpage)

Nella giornata del Giovedì Santo, Papa Francesco si è recato alla Casa circondariale di Rebibbia, per la prima volta nella sezione femminile, dove per il rito della lava nda dei piedi ha effettuato ... (ildifforme)

Via Crucis al Colosseo 2024, dove vedere la celebrazione in tv: orari, le meditazioni di Papa Francesco e le 14 tappe - Anche quest’anno Papa Francesco presiederà il Solenne rito della Via Crucis al Colosseo che si svolgerà stasera 29 marzo Venerdì Santo, al termine del ...ilmessaggero

Via Crucis, il Papa parla di guerra, donne e “bimbi non nati” - "Fa’ che ti veda nei sofferenti e che veda i sofferenti in te, perché tu sei lì, in chi è spogliato di dignità, nei cristi umiliati dalla prepotenza e ...lapresse