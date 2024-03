Il Papa non partecipa alla Via Crucis

(Di venerdì 29 marzo 2024) Uno dei momenti fondamentali delle celebrazioni per la Pasqua: partendo dal Colosseo per arrivare al Tempio di Venere al Palatino, si snodano le 14 stazioni della Via. Assente per ragioni di saluteFrancesco che quest’anno aveva scritto le meditazioni di suo pugno. L'articolo proviene da The Social Post.

(Adnkronos) – “La sofferenza con Dio non ha l’ultima parola” . Il Papa , per la prima volta nel suo pontificato, ha scritto di proprio pugno le meditazioni per la Via Crucis che si svolgerà stasera al ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – “La sofferenza con Dio non ha l’ultima parola” . Il Papa , per la prima volta nel suo pontificato, ha scritto di proprio pugno le meditazioni per la Via Crucis che si svolgerà stasera al ... (webmagazine24)

Il Pontefice seguirà la Via Crucis da casa "Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al ... (sbircialanotizia)

Papa, non sarà al Colosseo per Via Crucis - Città del Vaticano, 29 mar. (askanews) – “Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al ...askanews

Papa Francesco non partecipa alla Via Crucis, il Pontefice segue la processione da Santa Marta - Via Crucis, la diretta. Anche quest’anno Papa Francesco presiederà il Solenne rito della Via Crucis al Colosseo che si svolgerà stasera 29 ...leggo

Aldo Cantini, il volista perfetto: quando le bocce raccontano un’epoca - Il volo è roba fine, per pochi. Parte dagli occhi ma i grandi talenti sanno bene che quella distanza appartiene al cuore. Aldo Cantini, più volte campione sardo di bocce e maglia azzurra negli anni Ot ...unionesarda