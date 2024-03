Il nuovo Santos | ovvero un buco nell’acqua

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 29 marzo 2024) Mi domando ancora se la scelta di dividere Escobar da Rey Mysterio sia stata opportuna. In sè è corretta, perché serviva da propulsore alla carriera del primo, ma credo che poi abbiano sbagliato tutto dopo. Innanzitutto il tradimento è stato messo su in maniera frettolosa: In sostanzadecide di allontanarsi dal LWO perché “geloso” del loro supporto ad un Carlito, quest’ultimo percepito come un intruso. Anzi, se possibile è anche peggio di così, perché Escobar non era geloso delle attenzioni dell’intero gruppo, ma di quelle di un un’unica persona, Rey Mysterio. In questa schizofrenia che ha del puerile, l’atleta messicano ha tradito l’eroe di San Diego sputandogli addosso i più velenosi rancori. I due si sono tenuti sempre a debita distanza sino allo scontro vis a vis di Smackdown scorso (arrivato per giunta in netto ritardo). L’ultima badilata a questa ...