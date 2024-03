Il nuovo Cv Maker di Adecco | l’intelligenza artificiale che aiuta a scrivere il curriculum

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Uno strumento gratuito, basato sulgenerativa, in grado di realizzare in maniera automatica unvitae personalizzato tramite il solo racconto vocale dell’utente. È ilCvsviluppato da TheGroup, chei candidati ain modo pratico e intuitivo il primo biglietto da visita da spendere nel mondo del lavoro. Lo strumento, raccogliendo tramite il microfono di un pc, di uno smartphone o di un tablet le informazioni sulle esperienze formative e professionali dell’utente, restituisce in pochi minuti unprofessionale aggiornato ed efficace. Il progetto non è un semplice strumento innovativo per velocizzare la stesura dei cv, ma si inserisce nell’ambito delle ...