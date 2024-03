Il nome nuovo Davide De Pretto | “Mi metterò alla prova alla Liegi Il ciclocross mi ha dato esplosività”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024)Deha già dimostrato di essersi ben adattato al World Tour con un egregio inizio di stagione da neo-professionista con la maglia della Jayco AlUla. Dieci i piazzamenti in top10 con 20 giorni di corsa e un’ottima settimanarecente Coppi&Bartali, in cui il vicentino classe 2002 ha chiuso al quarto posto della generale., un inizio di stagione mica male… “Sono molto felice e sorpreso per questo inizio di stagione, speriamo di continuare così”. Ti aspettavi di essere già ad un livello come quello che hai dimostrato in queste prime corse? “No, non mi aspettavo di far così tanti risultati, anche se già durante i ritiri sentivo di stare bene e poi i risultati lo hanno dimostrato”. Come hai preparato questa stagione? “Diversamente rispetto agli anni scorsi. A dicembre siamo stati ...