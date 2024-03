Il Newcastle si schiera ancora dalla parte di Tonali | “Ha sofferto molto | non serve infierire”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Eddie Howe in conferenza ha difesodopo le accuse arrivate dadella FA: "È statoonesto con noi, non puniamolo ulteriormente ma andiamo alla radice del problema"

Nuovi guai per Tonali , accusato di aver violato le norme anti-scommessa in Inghilterra (qui l’articolo). Il Newcastle , con una nota, si schiera al fianco del centrocampista SOSTEGNO – Il Newcastle ... (inter-news)

Il Newcastle sta con Tonali: 'Ha sofferto abbastanza, ha chiesto aiuto e ci sta lavorando' - Il Newcastle non abbandona Sandro Tonali, nonostante rischi un`ulteriore squalifica per aver scommesso: `Ha sofferto abbastanza`. Eddie Howe, tecnico dei Magpies, to.calciomercato

Il Newcastle pensa a Chiesa - La Juventus non ha ancora deciso che succederà con Chiesa ma in caso di mancato rinnovo potrebbe monetizzare la cessione di Federico Chiesa con il Newcastle che è il club ...tuttojuve

Newcastle, Guimaraes sul mercato: due top club l'hanno osservato da vicino in FA Cup - Versatile, tecnico e al tempo stesso efficace, regista ma anche incontrista, Bruno Guimaraes stuzzica il palato di diversi club. E, la grande novità.tuttomercatoweb