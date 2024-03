Il Napoli e…Parlano Carannante e Francini

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’ex giocatore delAntonioè intervenuto nella trasmissione “Delietta Gol” in onda su Prima Tv e TV Luna. Di seguito alcune sue dichiarazioni. “Calzona è un po’ come Zeman: il suo modulo è quello lì e non cambia, quindi inutile parlare di mettere una punta in più o in meno. Calzona non mi sta piacendo nei cambi sia per quelli fatti negli ultimissimi minuti ma anche quelli fatti quando la squadra stava giocando bene limitandone poi la pericolosità come ad esempio è successo con l’Inter”., ora i giocatori non hanno più alibi… “L’attenuante è che è alla sua prima esperienza da primo allenatore in un club e forse ha ancora qualcosa da migliorare nel leggere la partita. Con l’Atalanta è una partita che può dare una svolta alla stagione ed i giocatori ora hanno un ruolo più importante dell’allenatore, dopo tre ...