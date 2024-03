Il ministro Valditara | Servono le classi con la maggioranza di studenti italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Non solo seggi elettorali, ma argomento delle prossime elezioni europee. La suggestione deldell’Istruzione e il Merito Giuseppesull’utilità dia "" diporta la scuola al centro della campagna elettorale insieme ai temi sempre scottanti dei migranti, delle differenze e le forme di integrazione culturali. E innesca l’immediato strascico di contestazioni da parte del centrosinistra: a partire da quella sulla determinazione degli"stranieri", dal momento che la maggior parte degli alunni senza passaporto sono nati in Italia e spesso parlano anche in dialetto. A stretto giro di posta rispetto alla proposta del leader della Lega Matteo Salvini di fissare un tetto del 20% di...