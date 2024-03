Il ministro Tajani | Il giudice sbaglia ma niente scontri con l’Ungheria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) "Io mi auguro che la signora Salis sia assolta, ho visto che è stata portata in aula ancora in manette e catene ma pare che poi gliele abbiano tolte. Non è un bel modo". Ildegli Esteri Antonioè fra i pochi del governo che si espone criticando i ceppi con cui la detenuta a Budapest viene portata al processo. E definendo "ta" la decisione deldi non concedere i domiciliari. Il responsabile della Farnesina commenta anche l’indiscrezione secondo cui la maestra potrebbe essere candidata alle Europee con il Pd: "A me preoccupa la cittadina Salis, non mi interessa se vogliono candidarla. Ma se il processo si trasforma in scontro politico, questo non la favorisce. Se la vogliamo in Italia dobbiamo agire con diplomazia, serietà e prudenza. Politicizzando si arriva a uno scontro con la ...