Il giovane Berlusconi | arriva la docuserie su Netflix tra testimonianze e immagini inedite

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tre puntate della durata di 50’ ciascuna, nessun narratore, ma testimoni, capaci di confidenze e aneddoti inediti. Oltre alle interviste, la serie, in uscita in Italia l’11 aprile, è costituita da materiale di repertorio, in parte inedito o raro. E racconta del successo di Silviodai suoi esordi come imprenditore all’invenzione della tv commerciale alla metà degli anni ’70 fino alle elezioni politiche del ’94