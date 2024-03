Il fratello di un carabiniere ucciso | ora vogliamo la verità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) "Ora che Francesco 'Sandokan' Schiavone si è pentitosapere lasu mioSalvatore, sui mandanti del suo omicidio. E credo che Schiavone sappia la". Lo dice all'ANSA Gennaro Nuvoletta,di Salvatore, ilnel 1982 a soli 20 anni dai Casalesi che volevano vendicarsi della morte di un loro esponente, Mario Schiavone, cugino di Sandokan,nel corso di un conflitto a fuoco con i carabinieri in un giorno peraltro in cui Salvatore Nuvoletta non era in servizio. Durante l'agguato mortale, Nuvoletta salvò dai colpi esplosi dai sicari anche un bimbo, Bruno D'Aria.