Il Forum definisce gli standard globali sull' uguaglianza di genere | la scelta dell’ambasciatore dell' Arabia Saudita ha scatenato polemiche considerando che in questo Paese | nonostante i grandi passi avanti fatti negli ultimi anni | una donna deve chiedere il permesso a un uomo per fare molte cose

(Di venerdì 29 marzo 2024) Fa discutere la decisione’Onu di nominare l’guidaa CSW, la Commissioneo statuse donne. Unaal quanto «paradossale» per tutti coloro che non possonoa meno di ricordare che in, unaila unper. ...

L'ultima minaccia di Putin: 'Colpirò F - 16 ucraini anche in basi Nato': ... lo ha detto il Presidente russo che definisce una "assurdità totale" l'idea che il Cremlino voglia ... intervenendo al Terzo Forum Internazionale sulle Comunicazioni Strategiche organizzato dal ...

Calvo: "In Serie A non si decide. Nella Liga il presidente ha tutti i poteri, in Italia era così negli anni '90": ... ha parlato in esclusiva a Calcio e Finanza in occasione dello Juventus Business Forum svelando i ...nostro blasone è difficile trovare il partner adatto ma la grandezza del nostro marchio si definisce ...