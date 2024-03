Il Consiglio di Stato stoppa Papucci Accademia | bocciato il ricorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ildidice no a Silvia: la docente non può essere la direttrice dell’di Belle Arti. La docente aveva impugnato la sentenza del Tar della Toscana dopo ildel professore Marco Baudinelli anche lui in concorso per ricoprire lo stesso ruolo. Al centro di tutto i sei anni di anzianità richiesti per guidare l’che mancano alla. La docente era stata eletta lo scorso anno per sostituire Luciano Massari, aveva incassato il 98% delle preferenze dei docenti accademici. Oltre a Baudinelli si era opposto alla nomina della docente di grafica anche l’altro candidato, l’architetto Claudio Rocca. Da qui una battaglia legale che pare aver trovato la parola fine dopo che ècosì respinto il ...