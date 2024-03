Iervolino | «dove sta scritto che i calciatori hanno solo diritti e non doveri?» Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 29 marzo 2024) Danilo, presidente della Salernitana, intervistato dal Corriere della Sera, a firma Monica Scozzafava. «La piazza di Salerno mi ha dato emotivamente tanto. Sono stato per tre anni il presidente più amato. Non avevo messo in conto di vivere una stagione come questa, né di ritrovarmi a spiegare ai miei figli il perché delle minacce, le offese e degli attacchi social che ho subito negli ultimi mesi. Ho fatto anche io tanti errori: quattro allenatori in pochi mesi sono il frutto di scelte non lucide, per dare una risposta a una piazza che vede il presidente di calcio come il sacerdote di una setta: devi individuare il colpevole.vo fidarmi del mio intuito, non essere condizionabile ed essere più presente». «L’industria del calcio vive una tranquilla rassegnazione nel non muovere nulla, questo mi spaventa. C’è la necessità di cambiare, ed è un ...