Ieri in Campania | scuola materna dismessa incendiata a Piedimonte Matese | sei auto bruciate a Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, giovedì 26 marzo 2024. Avellino – Operazione della Guardia di Finanza di Avellino che ha portato all’arresto di cinque persone, due in carcere e tre finite ai domiciliari, per una maxi frode fiscale di oltre 45 milioni. Eseguite anche dodici perquisizioni nei confronti di altrettante persone nei confronti delle quali è scattato il sequestro preventivo di beni per tre milioni di euro. (LEGGI QUI) Benevento – Il Tribunale del Riesame ha confermato le misure cautelari, respingendo i ricorsi presentati da tre dei quattro indagati per le torture al rione Libertà di Benevento a tre giovani di San Leucio del Sannio. Resta in carcere Antonio Barone, 48 anni, e ai domiciliari il figlio Vincenzo Cinque, 25 anni, mentre sono stati confermati i domiciliari per Emanuele Ucci, 23 anni. Ai domiciliari resta ...