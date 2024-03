I Talebani Annunciano la Lapidazione delle Adultere in Pubblico | Un Messaggio Inquietante per il Mondo Occidentale

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il regime afghano sotto il controllo deiminaccia di implementare lacome punizione per le donne accusate di adulterio. Il rinnovato regime talebano ha già dimostrato una dura repressione dei dirittidonne, con restrizioni su educazione, lavoro e libertà di movimento. L’annuncio dellasegna un ulteriore passo indietro per i dirittidonne in Afghanistan e rappresenta una grave violazione dei principi fondamentali di dignità umana e giustizia. L’annuncio dei: uccideremo, ecco la notizia Notizie.com fonte foto AnsaLe reazioni internazionali non si sono fatte attendere, con numerosi Paesi occidentali che hanno condannato fermamente questa politica barbarica e hanno chiesto un intervento ...

