I ricercatori finanziati dalle criptovalute sono alle prese con il collasso di FTX

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il crollo di FTX e le sue conseguenze Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, è stato condannato per frode e riciclaggio. Il crollo ha impatti sulla ricerca finanziata dall’azienda, costringendo organizzazioni e scienziati a restituire fondi. Uno scenario di confusione per la ricerca finanziata Organismi di ricerca ora devono restituire fondi ricevuti in buona fede da FTX. L’inganno ha minato la percezione dell’altruismo efficace, turbando la comunità e generando stress e incertezza. La fine della Fondazione FTX La Fondazione FTX, con oltre 700 miliardi di dollari in scambi annuali di, è collassata, con Bankman-Fried coinvolto in frodi finanziarie. Questo L'articolo proviene da News Nosh.