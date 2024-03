I prossimi avversari | Dia spera di essere convocato Colantuono passa a 4

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Qui Salerno: il neo tecnico Colantuona valuta di cambiare nuovamente faccia alla Salernitana. In questa stagione i granata hanno cambiato diversi moduli: dal 3-5-2 al 3-4-2-1, fino al 4-3-2-1. Nel corso della sosta il tecnico ha lavorato soprattutto sul 4-4-2 e sul 4-3-1-2, con Ikwuemesi e uno tra Simy e Weissman in attacco e Candreva provato tanto da mezzala quanto da esterno destro, Tchaouna tra la trequarti e la fascia sinistra e Maggiore da mezzala o da fantasista. Insomma, la formazione granata si prepara a cambiare faccia. Intanto le prossime ore saranno quelle che determineranno se Boulaye Dia tornerà tra i convocati già a Bologna o meno: il senegalese, dopo mesi da separato in casa tratta con la società per tornare a disposizione del nuovo tecnico per mettersi in mostra in vista del finale di stagione e questa potrebbeuna minaccia in più in vista del ...