I governi instabili ci sono costati 265 miliardi E sparano contro il premierato

(Di venerdì 29 marzo 2024) C'è una somma astronomica che fa comprendere quanto costi l'tà politica all'Italia. Ammonta a 265di euro, avete letto bene, il denaro della cronica caducità deitricolore. Per essere ancora più chiari è il costo stimato dello spread tra il Bel Paese e la Francia nel periodo di tempo compreso tra il 2011 e il 2021. Una cifra monstre di cui si è in parte discusso, e non poteva essere altrimenti, durante l'evento «Obiettivo», organizzato dal centro studi di Fratelli d'Italia e moderato dal giornalista de «Il Giornale» Vittorio Macioce. Tra i primi a prendere la parola c'è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: «La volontà è quella di dare stabilità al sistema politico italiano. Non è un'esigenza che ha il centrodestra o il presidente Giorgia Meloni ma è una ...