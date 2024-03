I Depeche Mode infiammano il Forum d’Assago | il foto racconto del live al Mediolanum

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Milano, 29 marzo 2024 – Le aspettative erano alte ma Dave Gahan e Martin Gore le hanno superate, abituati come sono a vestire i panni dei fuoriclasse. Il primo dei duead Assago dei, andato in scena ieri sera, è stato un concerto di oltre due ore leggermente diverso rispetto a quello che hanno visto i fan l’estate scorsa a San Siro: nonostante ilfosse gremito, l’atmosfera all’interno del palazzetto è stata più raccolta, più intima. E anche in questo scenario la band britannica ha saputo catturare l’attenzione dei loro fan, esaltando i brani dell’ultimo disco “Memento mori” e celebrando al meglio i pezzi che li hanno resi grandi, da “Everything counts” a “Just can’t get enough”. La scaletta dela Milano 2024 I ventitré brani eseguiti sul palco, dopo l’apertura consegnata ...