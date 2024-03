I 4 migliori Rosso di Valtellina al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 29 marzo 2024) L'incredibile varietà dei territori del vino italiani spesso ci permette di venire a conoscenza di alcune zone molto particolari. Una di queste è la, dai panorami incantevoli e natura incontaminata a un paio d’ore di macchina da Milano, della quale vi abbiamo già segnalato iristoranti. Siamo in provincia di Sondrio, in mezzo alle montagne, eppure il clima, almeno di giorno, è del tutto mediterraneo. Le motivazioni? La Valtelllina è una delle poche valli alpine orientate da ovest a est, in cui la parte coltivata a vigneto copre solo il versante esposto a sud. Le Alpi Orobiche a meridione e le Retiche a nord, con i loro 4000 metri di altitudine creano una sorta di barriera che non fa entrare le perturbazioni ed è per questo che è uno dei posti meno piovosi d'Italia: le perturbazioni non riescono a entrare, e quando entrano, ...