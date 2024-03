Holden canterà e ballerà con Francesca Tocca? “Con lei impossibile | ora capisco i ballerini”

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 29 marzo 2024) Amici 23 è tornato in onda durante questo pomeriggio, venerdì 29 marzo 2024, su Canale 5, con l’ultimo appuntamento settimanale con il daytime, prima della messa in onda della seconda puntata del serale di domani. Che cosa sarà successo tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia dopo aver scoperto la classifica del pubblico votante nella gara speciale in studio? Magari vedremo altre loro reazioni, come accaduto con Sofia che non si aspettava certo di arrivare penultima? Forse in casetta saranno giunti dei nuovi guanti di sfida per qualcuno dei ragazzi? Questo e molto altro, come sempre, ve lo raccontiamo qui di seguito. Amici 23, un nuovo guanto:vs Mida La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con il guanto di sfida che è arrivato in settimana per. A lanciarlo è stata Lorella Cuccarini che ha ...