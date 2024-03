Ho rischiato la vita | esigo provvedimenti Clamoroso a Pechino Express | Caressa accusa la Corvaglia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Scoppia un caso a, l'adventure reality di Sky che vede vip alle prese con lunghi, perigliosi viaggi in località esotiche all'insegna degli imprevisti, delle scomodità e degli "agguati". Talvolta, non solo dei perfidi autori ma pure dei rivali in gara. A sollevare il polverone è Fabio, la voce forse più riconoscibile del calcio in tv, commentatore enfatico e spesso anche criticato per la sua personalizzazione delle telecronache che in Vietnam, meta del viaggio di questa edizione, si è presentato con la giovane figlia Eleonora, avuta dalla moglie Benedetta Parodi. Dopo aver preso uno spavento in strada durante una tappa sotto la pioggia, arrivato a destinazione si sfoga con l'inviato Fru, uno dei componenti del collettivo comico napoletano The Jackall, impegnato come inviato sul posto....