“Ho perso la verginità a 35 anni Sul set ho avuto paura quando Sacha Baron Cohen mi chiese di mettergli un dito lì | volevo scappare” | la confessione di Rebel Wlison

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Holaa 35midiunnel c**o mentre giravamo Grimsby”. La 44enneWilson, attrice australiana molto popolare negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone per aver interpretato la saga di Pitch Perfect, ha illustrato a People alcuni temi del suo libro biografico –Rising – in uscita il 2 aprile. Il primo riguarda l’età in cui hail suo primo rapporto sessuale. Wilson ha spiegato che è arrivato novefa,aveva 35: “Lene possono aspettare finché non sono pronte o aspettare finché non sono un po’ più mature. Penso che ...