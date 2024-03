“Ho perso la verginità a 35 anni” | il messaggio positivo di Rebel Wilson

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 29 marzo 2024)ha parlato della sua “prima volta” in una lunga intervista, rilasciata in occasione della pubblicazione del suo libroRising, in uscita negli Stati Uniti il 2 aprile 2024. “L’ho fatto a 35”, ha raccontato l’attrice a People, spiegando come non ci sia un’età giusta per avere la prima esperienza sessuale. “Lene possono aspettare finché non sono pronte o aspettare finché non sono un po’ più mature”. “E penso che questo possa essere un. Ovviamente non bisogna per forza aspettare fino ai trent’come me, ma non si dovrebbe sentire la pressione da giovani”, ha poi spiegato. “Ricordo che una volta dissi al mio amico: ‘Oh sì, l’ho fatto a 23’. E l’ho detto solo per evitarmi le domande, ...